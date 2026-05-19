Косачев напомнил, что Россия никогда не угрожала ни одной стране НАТО

Москва19 мая Вести.Россия никогда не угрожала ни одной стране Североатлантического альянса. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Сенатор подчеркнул, что Россия никогда ни на кого не нападала.

Не только не нападала, но и не угрожала никакими агрессивными действиями ни одному государству НАТО, включая и Литву сказал Косачев

Политик подчеркнул, что именно НАТО появилась на границах России в районе Калининградской области.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что НАТО обладает всеми необходимыми средствами, чтобы нанести удар по территории Калининграда. По его словам, альянсу нужно показать свою готовность сделать это в случае конфликта.