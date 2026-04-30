Слуцкий предупредил о сложностях для США в случае наземной операции в Иране Слуцкий: наземная операция США в Иране обречена на серьезные сложности

Москва30 апр Вести.В случае начала наземной операции в Иране США столкнутся с серьезными сложностями. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Лидер ЛДПР отметил: ситуация вокруг Ирана обсуждалась состоявшемся 29 апреля телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Было отмечено, что необходимо находить решения по Ирану. Совсем недавно Владимир Владимирович [Путин] принял в Санкт-Петербурге Аббаса Аракчи, министра иностранных дел Ирана. Владимир Владимирович в курсе всех деталей этого конфликта, начатого Соединенными Штатами и Израилем. Наземная операция - понятно, что [она] обречена на серьезные сложности. Тегеран не сдастся, и нужно искать решения в переговорном формате подчеркнул Слуцкий

Также лидер ЛДПР назвал неразумной блокаду Ормузского пролива со стороны США.