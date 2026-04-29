Путин указал Трампу на неприемлемость перехода к наземной операции в Иране Ушаков: Путин указал Трампу на неприемлемость наземной операции в Иране

Москва29 апр Вести.Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом указал ему на неприемлемость начала наземной операции в Иране. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам беседы глав государств.

По его словам, Путин заявил, что если Соединенные Штаты и Израиль снова перейдут к силовым акциям, то последствия будут "неизбежными, крайне пагубными" не только для исламской республики и ее соседей, но и для всего международного сообщества.

И, конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана сказал Ушаков

Телефонные переговоры Путина и Трампа состоялись вечером 29 апреля по инициативе российской стороны. Разговор длился более полутора часов.