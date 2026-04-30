Москва30 апр Вести.Ситуацию вокруг Ирана и Ормузского пролива нужно решать в ближайшее время. Блокада пролива не является разумным подходом. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета ГД по международным делам, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, формат переговоров США и Ирана в Исламабаде не зашел в тупик, как утверждают многие эксперты, просто нужно время.

Все в значительной степени зависит от воли президента США, государственного департамента США. Поэтому, надеюсь, что этим коллегам хватит здравого смысла найти разумный подход. И он вовсе не в блокаде Ормузского пролива. И, мне кажется, следует создать ситуацию, когда ни США, ни Тегеран не будут блокировать эту морскую артерию для судов, которые перевозят и нефть, и сжиженный газ отметил Слуцкий

Ранее американский лидер утверждал, что Иран якобы просит США скорее открыть Ормузский пролив, однако не уточнил, кто именно из Тегерана обратился с данной просьбой.