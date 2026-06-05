Москва5 июн Вести.Штаб передовых сухопутных войск Североатлантического альянса начнет работу в Финляндии 6 июня. Об этом говорится в заявлении министерства обороны республики.

Уточняется, что штаб будет располагаться в городе Рованиеми на севере Финляндии.

Штаб передовых сухопутных войск НАТО в Финляндии (FLF Finland) официально начнет работу в субботу, 6 июня 2026 года говорится в сообщении

Ранее министры обороны стран НАТО поддержали предложение о размещении в финской Лапландии многонациональной тактической группы передового присутствия Объединенных сухопутных войск альянса под шведским руководством.

Как сообщалось, в создании сил НАТО примут участие Великобритания, Франция, Дания, Норвегия, Исландия и Италия.