РИА Новости: экспорт лекарств из России в Южную Корею за год увеличился в 37 раз

Южная Корея за год почти в 40 раз нарастила закупки российской "фармы" РИА Новости: экспорт лекарств из России в Южную Корею за год увеличился в 37 раз

Москва19 июл Вести.Экспорт российских лекарственных препаратов в Южную Корею за год показал значительный рост: в июне 2026 года объем поставок достиг 735 тысяч долларов.

Соответствующий анализ данных южнокорейской статистической службы опубликовало РИА Новости.

Эта величина в 37 раз превышает показатель прошлого года, когда импорт составил 20 тысяч долларов, добавляется в статье.

Потребители в Южной Корее активно закупают российские вакцины, антибиотики, ноотропные и иммуностимулирующие препараты, а также моноклональные антитела, отметил финансовый эксперт Алексей Родин.

Основными поставщиками фармацевтической продукции в Южную Корею к началу лета 2026 года стали США ($271,5 млн), Германия ($119,7 млн) и Турция ($67,1 млн).

Весной 2025 года в России отмечался рекордный рост покупок косметики южнокорейского производства.