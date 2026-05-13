Депутат рассказал, что будет означать возможный визит Трампа в Россию Депутат Колесник: возможный визит Трампа будет означать крах попыток изоляции РФ

Москва13 мая Вести.Возможный визит американского лидера Дональда Трампа в Россию будет окончательным доказательством полного провала политики про изоляции РФ на международной арене. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Колесник в комментарии NEWS.ru.

По его словам, политика, направленная на изоляцию России, также давно провалилась. По информации депутата, компании Европы пытаются работать с Россией серыми способами, хотя все еще боятся санкций, а некоторые страны взаимодействуют с РФ.

Колесник также полагает, что с самого начала было понятно, что изолировать РФ не смогут. Рассуждая об этом, он добавил, что больше всего санкций в отношении России было введено при американском лидере Дональде Трампа.

И если вдруг он приедет в Россию, это станет окончательным доказательством того, что попытка превратить РФ в страну-изгоя потерпела крах. И санкции против Москвы больше навредили тому же Евросоюзу сказал депутат

12 мая Трамп во время беседы с журналистами допустил визит в Россию в этом году.