Москва17 июл Вести.Тегеран выбирает своими целями не только военную инфраструктуру, но и гражданскую, поскольку считает это справедливым ответом на военные преступления, которые совершают США. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

Иранцы выбирают целями не только военную инфраструктуру, но и, в частности, гражданскую инфраструктуру, объясняя это тем, что это ответ на те действия, на те военные преступления, которые совершают США … - разрушение мостов и аэропорта Ираншахр … Действительно пострадало гражданское население. В ответ на это Иран сегодня нанес удар по мосту короля Фахда, который соединяет Бахрейн и Саудовскую Аравию … Но с другой точки зрения, это может быть использовано для переброски определенных американских сил с территории Саудовской Аравии на Бахрейн, который тоже находится под большим прицелом сказал он

Ранее политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что мир между США и Ираном может быть заключен только на условиях Тегерана.