В Белом доме заявили о наличии у США запасных планов по Ормузскому проливу

Москва10 апр Вести.У Соединенных Штатов к настоящему моменту есть запасные планы, касающиеся Ормузского пролива. Об этом заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу Fox Business.

Таким образом он ответил на вопрос, возможно ли полное открытие пролива и восстановление поставок нефти в ближайшие два месяца.

Мы отправляем нашу лучшую команду в Пакистан на переговоры с иранцами, и у нас также есть запасные планы (по Ормузскому проливу. – Прим. ред.)на случай необходимости сказал Хассетт

По его словам, США настроены оптимистично относительно предстоящих переговоров.

Ожидается, что переговоры между США и Ираном пройдут 11 апреля. По данным газеты The Wall Street Journal, Тегеран будут представлять председатель парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

Война на Ближнем Востоке разгорелась 28 февраля, когда США и Израиль напали на Иран.