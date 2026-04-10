Москва10 апрВести.У Соединенных Штатов к настоящему моменту есть запасные планы, касающиеся Ормузского пролива. Об этом заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу Fox Business.
Таким образом он ответил на вопрос, возможно ли полное открытие пролива и восстановление поставок нефти в ближайшие два месяца.
Мы отправляем нашу лучшую команду в Пакистан на переговоры с иранцами, и у нас также есть запасные планы (по Ормузскому проливу. – Прим. ред.)на случай необходимостисказал Хассетт
По его словам, США настроены оптимистично относительно предстоящих переговоров.
Ожидается, что переговоры между США и Ираном пройдут 11 апреля. По данным газеты The Wall Street Journal, Тегеран будут представлять председатель парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.
Война на Ближнем Востоке разгорелась 28 февраля, когда США и Израиль напали на Иран.