Путин: вряд ли кто-то может повлиять на Трампа в вопросе Ирана

Путин ответил, мог ли Израиль повлиять на Трампа в вопросе Ирана Путин: вряд ли кто-то может повлиять на Трампа в вопросе Ирана

Москва5 июн Вести.Вряд ли кто-то может повлиять на американского лидера Дональда Трампа в вопросе Ирана. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Таким образом глава государства ответил на вопрос, мог ли Израиль оказать на главу Белого дома влияние в контексте конфликта с Ираном.

Российский лидер назвал Трампа очень опытным политиком.

Вряд ли кто-то со стороны имеет возможность оказать на него какое-то существенное влияние сказал Путин

Ранее Трамп заявил, что победа США в конфликте с Ираном неминуема. По его словам, для этого существуют два возможных сценария - дипломатический и силовой.