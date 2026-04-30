Генерал США обвинил Россию в поддержке Тегерана в противостоянии с Вашингтоном Глава ОКНШ США заявил о "серьезных действиях" России по поддержке Ирана

Москва30 апр Вести.На слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил Соединенных Штатов прозвучали заявления о якобы имеющей место помощи со стороны Москвы иранской стороне в текущем конфликте. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн сослался на некие разведданные, якобы подтверждающие участие РФ в поддержке действий Тегерана. Эти заявления в адрес России он озвучил на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам США.

Генерал воздержался от раскрытия подробностей, ограничившись лаконичным комментарием о том, что "какие-то действия имели место". Эту позицию поддержал сенатор-республиканец Роджер Викер, который охарактеризовал текущую политику Москвы как "серьезные действия, чтобы подорвать американские усилия по достижению успеха в Иране".

В ходе тех же слушаний глава Пентагона Пит Хегсет вступил в полемику с представителями Демократической партии, критикующими отсутствие четкой стратегии США на иранском направлении. Он назвал оппонентов "пораженцами" и "безрассудными скептиками". Также Хегсет назвал операцию США против Ирана военным успехом.