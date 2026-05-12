Москва12 мая Вести.Президент России Владимир Путин плотно занимается экономическими вопросами страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что на этой неделе состоится заседание с кабмином, на котором будет выступление Путина.

Вы знаете, что президент плотно занимается экономической проблематикой. Он проводит регулярные совещания с кабинетом министров сказал Дмитрий Песков

По мнению вице-премьера РФ Александра Новака, экономика России демонстрирует высокую устойчивость и потенциал для дальнейшего развития, а также успешно адаптируется к современным вызовам.

Новак отметил, что за последние три года экономика России в реальном выражении увеличилась более чем на 10%, что позволило стране сохранить четвертое место в рейтинге крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности.