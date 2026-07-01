Москва1 июл Вести.Эстонское руководство выступает в качестве соучастников теракта Киева, атаковавшего Санкт-Петербург беспилотниками, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат, комментируя слова советника президента Эстонии по нацбезопасности Мадиса Ролла, назвала власти республики "соучастниками террористического акта".

Поддерживать террористов для политической элиты Эстонии не впервой. В 1990-е Эстония всячески солидаризировалась с террористом Дудаевым и его головорезами на Северном Кавказе