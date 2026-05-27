МИД РФ беспокоит массовая передислокация иностранных террористов в Африку МИД РФ предупредил об угрозе создания "террористического халифата" в Африке

Москва27 мая Вести.Директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко на брифинге в рамках Международного форума по безопасности заявила, что "международный терроризм остается одной из главных угроз миру и безопасности Африканского континента". По ее словам, Москва выражает крайнюю озабоченность в связи с изменением географии террористической активности.

Нас беспокоит массовая передислокация иностранных террористов и боевиков в регион из других конфликтных зон подчеркнула Довгаленко

Она указала, что ключевой задачей международного сообщества является противодействие планам экстремистов: "Важно не дать им закрепиться и создать здесь новый халифат версии 2.0".

Российский дипломат добавила, что недавние атаки в Мали и Нигере удалось успешно отбить благодаря скоординированным усилиям местных армий и "Африканского корпуса" Министерства обороны России.