Не менее 12 детей пострадали при атаке дронов ВСУ на Геленджик

При атаке БПЛА в Геленджике пострадали 12 детей Не менее 12 детей пострадали при атаке дронов ВСУ на Геленджик

Москва4 авг Вести.В результате удара украинских дронов по Геленджику пострадали 12 детей, трое из них оказались в больнице. Об этом сообщает в MAX оперативный штаб Краснодарского края.

Всего при атаке ВСУ пострадали 58 человек. Из них 37, в том числе 9 детей, лечатся амбулаторно, еще 21 – госпитализированы, среди них три ребенка.

По поручению губернатора 19 пострадавших, в их числе 3 детей, перевезли в краевые больницы Краснодара, еще 2 находятся в больнице Новороссийска. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Еще 37 человек, среди которых 9 детей, получили амбулаторное лечение говорится в сообщении

Беспилотники ВСУ атаковали Архипо-Осиповку в Геленджике 3 августа, в понедельник. Погибли, по последним данным, семь человек, из них трое – дети.