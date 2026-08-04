Москва4 авгВести.В результате удара украинских дронов по Геленджику пострадали 12 детей, трое из них оказались в больнице. Об этом сообщает в MAX оперативный штаб Краснодарского края.
Всего при атаке ВСУ пострадали 58 человек. Из них 37, в том числе 9 детей, лечатся амбулаторно, еще 21 – госпитализированы, среди них три ребенка.
По поручению губернатора 19 пострадавших, в их числе 3 детей, перевезли в краевые больницы Краснодара, еще 2 находятся в больнице Новороссийска. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Еще 37 человек, среди которых 9 детей, получили амбулаторное лечениеговорится в сообщении
Беспилотники ВСУ атаковали Архипо-Осиповку в Геленджике 3 августа, в понедельник. Погибли, по последним данным, семь человек, из них трое – дети.