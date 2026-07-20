Москва20 июлВести.В Ейске число пострадавших в результате падения обломков беспилотника увеличилось до трех человек. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края на платформе MAX.
Число пострадавших при падении обломков БПЛА в Ейске возросло до трехговорится в публикации оперштаба
Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы. Им оказывается помощь.
По уточненной информации, по восьми адресам зафиксированы повреждения кровли, внутренней отделки и остекления, в том числе в квартире многоквартирного дома. Еще в трех случаях обломки дронов упали на территории частных домовладений.
В городе продолжает работу комиссия по обследованию поврежденных строений и оценке ущерба.