Число пострадавших при ночной атаке на Ейск возросло до трех

До трех увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на Ейск Число пострадавших при ночной атаке на Ейск возросло до трех

Москва20 июл Вести.Три человека пострадали при массированной атаке украинских БПЛА на Ейск, сообщил глава муниципального образования Роман Бублик.

По его информации, на телефон единой дежурно-диспетчерской службы поступило 12 обращений. Ранее сообщалось об одной раненой женщине.

Пострадали три человека, их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь написал глава Ейского района Краснодарского края в Telegram-канале

По предварительным данным, уточнил он, повреждено остекление в семи домовладениях, а также задние стекла двух автомобилей, которые были припаркованы вблизи частных домов.

Сейчас ведется оценка причиненного ущерба, затем будет принято решение о возможности введения режима ЧС муниципального уровня и оказания материальной помощи пострадавшим, пояснил Роман Бублик.