Москва20 июлВести.Три человека пострадали при массированной атаке украинских БПЛА на Ейск, сообщил глава муниципального образования Роман Бублик.
По его информации, на телефон единой дежурно-диспетчерской службы поступило 12 обращений. Ранее сообщалось об одной раненой женщине.
Пострадали три человека, их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощьнаписал глава Ейского района Краснодарского края в Telegram-канале
По предварительным данным, уточнил он, повреждено остекление в семи домовладениях, а также задние стекла двух автомобилей, которые были припаркованы вблизи частных домов.
Сейчас ведется оценка причиненного ущерба, затем будет принято решение о возможности введения режима ЧС муниципального уровня и оказания материальной помощи пострадавшим, пояснил Роман Бублик.