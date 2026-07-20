При атаке БПЛА в Ейске пострадала женщина

Женщина ранена в Ейске при атаке БПЛА, повреждено остекление 7 домов При атаке БПЛА в Ейске пострадала женщина

Москва20 июл Вести.В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Ейске пострадала женщина, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что пострадавшей потребовалась госпитализация.

Пострадала одна женщина, ее госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь говорится в заявлении Оперштаба, опубликованном в MAX

Кроме того, из-за падения обломков беспилотников повреждено остекление в семи домовладениях.

В настоящее время на местах работают сотрудники оперативных служб.