Москва29 июлВести.В больнице скончался 9-летний мальчик, пострадавший 28 июля при атаке беспилотника ВСУ на частный дом в Керчи. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Всего накануне от террористических атак врага пострадали 6 мирных граждан: двое на улицах города, еще 4 — в частном доме.
К сожалению, спасти ребенка … не удалось. Несмотря на весь объем оказанной медицинской помощи, ребенок умерприводит ТАСС слова пресс-службы
Накануне помощница главы Республики Крым Ольга Курлаева сообщила, что были госпитализированы 3 взрослых и ребенок, который находился в крайне тяжелом состоянии.