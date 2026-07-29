В Керчи умер 9-летний мальчик, пострадавший накануне при атаке беспилотника ВСУ

В Керчи умер 9-летний ребенок, пострадавший накануне при атаке беспилотника ВСУ В Керчи умер 9-летний мальчик, пострадавший накануне при атаке беспилотника ВСУ

Москва29 июл Вести.В больнице скончался 9-летний мальчик, пострадавший 28 июля при атаке беспилотника ВСУ на частный дом в Керчи. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Всего накануне от террористических атак врага пострадали 6 мирных граждан: двое на улицах города, еще 4 — в частном доме.

К сожалению, спасти ребенка … не удалось. Несмотря на весь объем оказанной медицинской помощи, ребенок умер приводит ТАСС слова пресс-службы

Накануне помощница главы Республики Крым Ольга Курлаева сообщила, что были госпитализированы 3 взрослых и ребенок, который находился в крайне тяжелом состоянии.