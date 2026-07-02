Москва2 июлВести.В Киеве загорелся элитный отель CityHotel Residence, в котором часто останавливаются иностранные наемники, приезжающие на Украину воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщают местныеСМИ.
Мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях подтвердил пожар в Шевченковском районе.
По словам главы киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, возгорание в отеле произошло в результате атаки российских "Гераней".
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по автозаправочной станции и логистическому центру в Николаевской области, которые использовались в интересах украинской армии.