В Киеве горит популярный у иностранных наемников отель СМИ: в Киеве загорелась крыша элитного отеля CityHotel Residence

Москва2 июл Вести.В Киеве загорелся элитный отель CityHotel Residence, в котором часто останавливаются иностранные наемники, приезжающие на Украину воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщают местныеСМИ.

Мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях подтвердил пожар в Шевченковском районе.

По словам главы киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, возгорание в отеле произошло в результате атаки российских "Гераней".

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по автозаправочной станции и логистическому центру в Николаевской области, которые использовались в интересах украинской армии.