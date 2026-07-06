Москва6 июл Вести.Разрушения в освобожденном ВС РФ городе Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) очень серьезны, окончательную оценку смогут дать специалисты после создания необходимых условий для их работы. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" глава ДНР Денис Пушилин.

Разрушения очень и очень серьезные. Безусловно, окончательную оценку дадут уже специалисты после того, как будет такая возможность предоставлена. Поэтому ждем необходимых условий. Сейчас пока что мы понимаем, что происходит еще дозачистка противника, то есть не исключены какие-то возможные единичные проявления, где прячутся еще военнослужащие украинских вооруженных формирований. То есть это не исключено, поэтому сейчас проверяется каждый уголок в данном населенном пункте