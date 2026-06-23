Москва23 июнВести.Военнослужащие ВС РФ зачистили 52 здания в населенном пункте Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России.
По данным ведомства, в населенном пункте работают штурмовые отряды 25-й армии. Они продолжают наступать на разрозненные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожать их.
Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 52 зданияговорится в заявлении
В результате действий российских военных в городе за сутки были уничтожены до 35 украинских боевиков. Противник понес серьезные потери и в техническом оснащении.