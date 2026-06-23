ВС РФ зачистили 52 здания и взяли пять опорников ВСУ в Красном Лимане

Войска РФ зачистили 52 здания в Красном Лимане в ДНР ВС РФ зачистили 52 здания и взяли пять опорников ВСУ в Красном Лимане

Москва23 июн Вести.Военнослужащие ВС РФ зачистили 52 здания в населенном пункте Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, в населенном пункте работают штурмовые отряды 25-й армии. Они продолжают наступать на разрозненные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожать их.

Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 52 здания говорится в заявлении

В результате действий российских военных в городе за сутки были уничтожены до 35 украинских боевиков. Противник понес серьезные потери и в техническом оснащении.