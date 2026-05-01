Медведев пошутил, что весна пришла в Петербург благодаря форуму ЕР

Медведев пошутил, что погода в Петербурге наладилась благодаря форуму ЕР Медведев пошутил, что весна пришла в Петербург благодаря форуму ЕР

Москва1 мая Вести.Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пошутил, что от форума "Единой России" уже есть положительный эффект – в Петербурге установилась весенняя погода.

Медведев выступил на форуме "Единая Россия. Есть результат!", который посвящен вопросам поддержки семей и здравоохранения.

Погода наладилась. Уже как минимум один положительный эффект от форума "Единой России" есть пошутил председатель партии в выступлении



Он обратил внимание, что в пятницу в Петербурге установилась прекрасная весенняя погода, в то время как в четверг она была "так себе".

Ранее Медведев пошутил, что при переходе на цифровые форматы почерк врачей испортится.