Москва5 июн Вести.Власти России понимают, чем вызвана острая реакция инвесторов на ключевую ставку, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

В то же время, добавил он, Россия видит интерес иностранных и отечественных инвесторов к своей экономике и приветствует его.

Вот этот клич… этот крик Ярославны: "Караул!", мы понимаем, связан с ключевой ставкой и прочее, прочее. Это осложняет, конечно, инвестиционный процесс, но, повторяю: базовые основы российской экономики сохраняются, и это дает нам основание полагать, что Россия остается привлекательной страной для инвестиций, не только отечественных, но и иностранных сказал Путин

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил в интервью ИС "Вести", что ключевая ставка в 8-10% была бы наиболее благоприятна для российского бизнеса.