Москва28 апр Вести.Тренд на снижение Центробанком ключевой ставки, который наблюдается в последние месяцы, хороший, но ставку можно было бы снижать быстрее. Такое мнение в интервью ИС "Вести" заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Это уже, по-моему, девятое снижение ставки подряд. Это важно. Как и в случае с рейтингами, важно смотреть не только момент, а на тренды, и тренд хороший. Считаю ли я, что ставку можно было побыстрее снижать? Я считаю, да сказал он

При этом, уточнил парламентарий, за устойчивость банковской системы отвечает Центробанк.

Что мне нравится [в действиях ЦБ]? Что есть намерение [снижать ключевую ставку]. Мы встречались в марте с ЦБ, все подробно обсуждали. Они очень надеются, что вместе с падением инфляции также ближе к концу года и ставка будет значительно ниже. Мы спросили: "Может быть, не в конце года, а пораньше, к концу лета?". Она [глава ЦБ] говорит: "Будем стараться, тут не все от нас зависит". И это очень взвешенный, нормальный, при этом честный ответ заявил Нечаев

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос снижения ключевой ставки находится в исключительной компетенции Банка России.