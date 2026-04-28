Москва28 апр Вести.Высокая ключевая ставка лучше, чем высокие темпы инфляции, заявил в интервью ИС "Вести" лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

По его словам, есть риск, что инфляция может перерасти в гиперинфляцию.

Мы это помним по 90-м годам в самой России. Мы это помним по 1970-1980 гг прошлого века, например, в Соединенных Штатах и даже в части Европы, когда инфляция вышла за 15-20%. Мы помним это сейчас по Турции. Совсем свежие данные - там инфляция вместе со ставкой ушла в двузначные показатели, до 60% ставка доходила. Это такой джинн: если ты выпустил его, то потом у тебя инструментов, как говорится, запихнуть его обратно уже практически нет заявил политик

Мировой опыт, отметил Нечаев, свидетельствует, что при выборе между галопирующей инфляцией или высокой ставкой, есть подтверждения, что высокая ставка лучше.

При этом, если у тебя инфляция и так нормальная, а ставка высокая, то это, конечно, уже дисбаланс. Сейчас, на мой взгляд, ЦБ чуть-чуть медлит со снижением ставки, но они видят больше макроэкономических показателей. Прибыльность компаний снижается, и это такой звоночек, что надо ставку снижать активнее сказал он

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос снижения ключевой ставки находится в исключительной компетенции Банка России.