Песков: ОАЭ не предупреждала Россию о планах выхода из ОПЕК

Песков: Россия заранее не знала о планах Эмиратов выйти из ОПЕК Песков: ОАЭ не предупреждала Россию о планах выхода из ОПЕК

Москва29 апр Вести.Россия не знала заранее о планах ОАЭ выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее расширенного формата ОПЕК+, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам.

Нет, не предупреждали​​​. Это суверенное решение Объединенных Арабских Эмиратов. Мы уважаем это решение сказал Песков

Во вторник МИД ОАЭ сообщал, что страна выходит из ОПЕК с 1 мая, но при этом сохранит и намерена развивать сотрудничество с партнерами ради устойчивости глобального рынка энергоносителей.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что выход ОАЭ из ОПЕК может привести к снижению цен на нефть, и России следует на этот случай иметь подушку финансовой безопасности, рассчитанную минимум на три года.