Поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех АЗС осуществляются штатно

Поставка нефтепродуктов в Москву и работа АЗС осуществляются штатно Поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех АЗС осуществляются штатно

Москва18 июн Вести.Поставка нефтепродуктов в Москву происходит в штатном режиме, также без перебоев осуществляется работа всех АЗС в городе. Об этом заявил комплекс городского хозяйства (КГХ) Москвы в ответ на поступающие запросы.

Москва и Московская область 18 июня подверглись одной из самых массированных украинских атак с начала 2026 года — было уничтожено около 194 БПЛА. Обломки дронов упали на территории ТЦ "Садовод", ТЦ "Белая дача", также нескольким беспилотникам удалось достичь Московского НПЗ.

Поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех АЗС в городе происходят в штатном режиме говорится в публикации в канале КГХ в мессенджере МАХ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что в результате террористических ударов пострадали 17 мирных граждан, также зафиксированы множественные повреждения инфраструктуры в разных муниципалитетах.