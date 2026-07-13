Российские регионы используют опыт пандемии для решения проблем с топливом Накопленный в пандемию опыт помогает регионам РФ решать проблемы с топливом

Москва13 июл Вести.Летом 2026 года для заправки автомобилей на АЗС стали использоваться QR-коды, по которым пять лет назад разрешался проход в общественные места в различных регионах (они подтверждали наличие прививки от коронавируса). Так, в Севастополе используют для заправки автомобилей на АЗС QR-коды, по которым во время пандемии граждане могли проходить в большинство общественных мест. Об этом сообщают "Ведомости".

Введение QR-кодов на бензин обсуждают и в других регионах РФ. Отмечается, что региональные власти ищут "нестандартные меры" для решения ситуации на топливном рынке.

При заправке по QR-коду действует лимит от 20 до 40 л на одну машину, заливать горючее в канистры запрещено говорится в материале

Глава "Минченко консалтинга" Евгений Минченко отметил пользу любых мер, которые помогают снизить ажиотажный спрос.

По крайней мере, мы стараемся внутри моей небольшой компании решать максимальное количество вопросов на удаленке, онлайн, без личных встреч цитирует издание Минченко

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в эфире "Соловьёв Live" накануне рассказал, что ситуация на рынке топлива постепенно стабилизируется, ажиотаж на заправках снижается, а правительство продолжает продумывать долгосрочные меры.

При этом 12 июля стало известно, что в Крыму и Севастополе топливо поступило в свободную продажу на 87 автозаправочных станциях.