Москва23 июнВести.В Брянской области ввели запрет на покупку топлива в емкостях. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в MAX.
Он уточнил, что эти меры направлены на предотвращение искусственного дефицита.
Чтобы избежать создания искусственного дефицита, введен запрет на заправку в емкостипишет Ковальчук
Врио губернатора признал, что в регионе есть проблемы с доставкой топлива в приграничные районы из-за угрозы беспилотных атак, и заверил, что этот вопрос решается.
Ковальчук также сообщил, что поручил разобраться с ценами на топливо, поскольку жители жалуются на их рост.