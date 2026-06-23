Закупать топливо в емкостях запретили в Брянской области

В Брянской области запретили набирать топливо в емкости Закупать топливо в емкостях запретили в Брянской области

Москва23 июн Вести.В Брянской области ввели запрет на покупку топлива в емкостях. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в MAX.

Он уточнил, что эти меры направлены на предотвращение искусственного дефицита.

Чтобы избежать создания искусственного дефицита, введен запрет на заправку в емкости пишет Ковальчук

Врио губернатора признал, что в регионе есть проблемы с доставкой топлива в приграничные районы из-за угрозы беспилотных атак, и заверил, что этот вопрос решается.

Ковальчук также сообщил, что поручил разобраться с ценами на топливо, поскольку жители жалуются на их рост.