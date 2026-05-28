Новосибирские депутаты одобрили запрет на продажу бензина подросткам В Новосибирской области запретят продажу бензина подросткам

Москва28 мая Вести.Депутаты законодательного собрания Новосибирской области одобрили разработанный Минпромторгом и прокуратурой запрет на продажу подросткам бензина, дизельного топлива, лаков и красок, сообщает ТАСС.

Решение было принято в ходе сессии.

Решение принято сообщил председатель заксобрания Андрей Шимкив

Исключение по заправке легковых автомобилей сделано для лиц старше 16 лет, имеющих водительские права.

За несоблюдение запрета на продажу предлагается ввести штрафы в размере 3-5 тысяч рублей для должностных лиц и 20-30 тысяч - для юридических лиц. При этом при повторном правонарушении размеры штрафов многократно возрастут.

Мера призвана снизить число ДТП с участием подростков на транспорте без права управления, а также повысить уровень антитеррористической защищенности объектов.

Накануне прокуратура Тюменской области подготовила проект закона об ограничении продажи несовершеннолетним бензина.