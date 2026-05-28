Москва28 маяВести.Депутаты законодательного собрания Новосибирской области одобрили разработанный Минпромторгом и прокуратурой запрет на продажу подросткам бензина, дизельного топлива, лаков и красок, сообщает ТАСС.
Решение было принято в ходе сессии.
Решение принятосообщил председатель заксобрания Андрей Шимкив
Исключение по заправке легковых автомобилей сделано для лиц старше 16 лет, имеющих водительские права.
За несоблюдение запрета на продажу предлагается ввести штрафы в размере 3-5 тысяч рублей для должностных лиц и 20-30 тысяч - для юридических лиц. При этом при повторном правонарушении размеры штрафов многократно возрастут.
Мера призвана снизить число ДТП с участием подростков на транспорте без права управления, а также повысить уровень антитеррористической защищенности объектов.
Накануне прокуратура Тюменской области подготовила проект закона об ограничении продажи несовершеннолетним бензина.