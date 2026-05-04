Москва4 маяВести.На заседании правительства Новосибирской области обсудили вопрос о запрете продажи несовершеннолетним бензина, дизельного топлива, лаков, красок, а также других опасных веществ. Законопроект "О защите прав детей в Новосибирской области" представил и.о. министра промышленности‚ торговли и развития предпринимательства региона Денис Рягузов.
Эти меры необходимы для ограничения доступа детей к легковоспламеняющимся материаламговорится в MAX областной администрации
Купить опасные вещества не смогут несовершеннолетние до 18 лет за исключением лиц старше 16 лет, имеющих право на управление транспортным средством.
За несоблюдение запрета продажи в розницу топлива и лакокрасочных материалов несовершеннолетним предусмотрены штрафы от 3 до 5 тыс. рублей для должностных лиц и от 20 до 30 тыс. рублей для юридических.
Правительство региона одобрило законопроекты, теперь они будут внесены на утверждение в Законодательное собрание Новосибирской области.