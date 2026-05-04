В Новосибирской области запретят продажу подросткам бензина, лаков и красок

Новосибирским подросткам перестанут продавать бензин, лаки и краски В Новосибирской области запретят продажу подросткам бензина, лаков и красок

Москва4 мая Вести.На заседании правительства Новосибирской области обсудили вопрос о запрете продажи несовершеннолетним бензина, дизельного топлива, лаков, красок, а также других опасных веществ. Законопроект "О защите прав детей в Новосибирской области" представил и.о. министра промышленности‚ торговли и развития предпринимательства региона Денис Рягузов.

Эти меры необходимы для ограничения доступа детей к легковоспламеняющимся материалам говорится в MAX областной администрации

Купить опасные вещества не смогут несовершеннолетние до 18 лет за исключением лиц старше 16 лет, имеющих право на управление транспортным средством.

За несоблюдение запрета продажи в розницу топлива и лакокрасочных материалов несовершеннолетним предусмотрены штрафы от 3 до 5 тыс. рублей для должностных лиц и от 20 до 30 тыс. рублей для юридических.

Правительство региона одобрило законопроекты, теперь они будут внесены на утверждение в Законодательное собрание Новосибирской области.