Москва26 маяВести.Прокуратура Тюменской области подготовила проект закона об ограничении продажи несовершеннолетним бензина, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В публикации уточняется, что мера должна способствовать снижению детского дорожно-транспортного травматизма.
Предлагается ввести ограничение, при котором продавец будет отказывать в отпуске автомобильного бензина при отсутствии документа, позволяющего установить личность и возраст покупателясказано в сообщении ведомства в MAX
Кроме того, продажу топлива запретят подросткам до 18 лет, у которых нет водительского удостоверения.
Проект закона направлен для рассмотрения в Тюменскую областную Думу.