Москва26 мая Вести.Прокуратура Тюменской области подготовила проект закона об ограничении продажи несовершеннолетним бензина, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В публикации уточняется, что мера должна способствовать снижению детского дорожно-транспортного травматизма.

Предлагается ввести ограничение, при котором продавец будет отказывать в отпуске автомобильного бензина при отсутствии документа, позволяющего установить личность и возраст покупателя.

Кроме того, продажу топлива запретят подросткам до 18 лет, у которых нет водительского удостоверения.

Проект закона направлен для рассмотрения в Тюменскую областную Думу.