Москва4 авг Вести.Региональные подразделения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России завели дела и вынесли предупреждения операторам АЗС на Алтае, в Красноярском крае, Брянской, Оренбургской, Нижегородской и Херсонской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщили в ведомстве, ценообразование на бензин и дизтопливо остается под контролем антимонопольщиков.

В результате мониторинга установлено, что владельцы данных АЗС отказались от самостоятельной ценовой политики и, имея разную себестоимость реализуемого бензина марки АИ-92, неоднократно одновременно повышали цену на топливо до одного уровня отметили в службе, комментируя дело против двух сетей АЗС в Бийске (Evolution и EVO), которые заподозрили в антиконкурентном сговоре

Кроме того, дело возбуждено против ООО "Ника" - единственного продавца топлива в Солтонском районе Алтайского края, которого подозревают в установлении монопольно высоких цен. Красноярское УФАС предупредило компанию "Регион 24", за два месяца изменившую цены без достаточных экономических обоснований: их уровень оказался выше как цен вертикально интегрированных нефтяных компаний, так и текущей инфляции. Фирма управляет 32 АЗС и входит в число субъектов, коллективно доминирующих на местном рынке.

Брянское УФАС выдало предупреждения четырем субъектам с АЗС под брендом "Люкс-Ойл" из-за изменения цен на АИ-92 и АИ-95. Нижегородское управление предупредило ООО "ВНП" (IRBIS), ООО "Техноазс" и ООО "Техноторг" (АЗС "ОПТИ"). Херсонское УФАС вынесло два предупреждения компаниям, поднявшим цены с начала июня 2026 года, дав 10 дней на их снижение. В ЯНАО после мер против АО "Газонаполнительная станция" в Лабытнанги розничная цена на сжиженный углеводородный газ была снижена. Оренбургское УФАС направило предупреждения восьми продавцам газомоторного топлива, обязав исполнить их в десятидневный срок.