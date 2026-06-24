Мишустин поздравил "Россию сегодня" с 85-летием со дня основания

Мишустин отметил вклад "России сегодня" в укрепление авторитета РФ Мишустин поздравил "Россию сегодня" с 85-летием со дня основания

Москва24 июн Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания, отметив ее ведущие позиции в информационном пространстве страны и за рубежом.

В поздравительной телеграмме глава правительства напомнил, что история агентства началась 24 июня 1941 года с создания Совинформбюро. По его словам, в годы Великой Отечественной войны сотрудники бюро обеспечивали круглосуточное информирование граждан о ситуации на фронте и в тылу, а сводки, которые зачитывал Юрий Левитан, стали символом эпохи.

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с 85-летием со дня основания легендарного агентства отмечается в телеграмме

Мишустин подчеркнул, что современные журналисты медиагруппы продолжают традиции своих предшественников, сохраняя приверженность принципам достоверности и объективности. Он отметил, что агентство ежедневно выпускает новости и эксклюзивные материалы на разных языках, использует современные форматы подачи информации и расширяет географию присутствия.

По словам премьер-министра, медиагруппа производит востребованный контент, оперативно освещает международные события и способствует формированию объективного представления о России у зарубежной аудитории, укрепляя авторитет страны на международной арене.

Глава правительства поблагодарил сотрудников медиахолдинга за профессионализм, преданность профессии и вклад в развитие российских средств массовой информации, пожелав коллективу дальнейших успехов.