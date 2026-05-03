Москва3 мая Вести.Возможное сокращение численности военного контингента США в Германии вызывает серьезные опасения у местных властей. Немецкие политики предупреждают, что отъезд американских подразделений может негативно отразиться на стабильности инфраструктуры и экономическом благополучии ряда федеральных земель. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

По оценкам экспертов и муниципальных руководителей, масштаб последствий будет существенно превышать официально озвученные цифры. Ральф Хехлер, мэр муниципалитета Рамштайн, выразил обеспокоенность тем, что реальные потери для региона окажутся куда ощутимее.

В общей сложности уезжает от 10 000 до 12 000 человек. Это будет катастрофой для Рамштайна. Если большая часть уедет навсегда, это будет болезненный экономический удар отмечает издание

Премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Александр Швейцер подчеркнул, что вопрос становится особенно острым на фоне текущей геополитической обстановки. По его словам, нужно исходить из того, что сейчас ФРГ вступает "в водоворот решений, касающихся вопроса войны с Ираном". Он также отметил необходимость укрепления партнерства с Вашингтоном, заявив, что перед "Фридрихом Мерцем и властями земли стоит общая задача — четко заявить: мы хотим оставаться сильным центром для американских вооруженных сил, потому что в рамках плодотворного партнерства мы оба можем извлечь из этого выгоду".

В свою очередь, премьер земли Гессен Борис Рейн подчеркнул значимость американского присутствия не только для безопасности Европы, но и для рынка труда.

Поэтому я предполагаю, что вывод американских войск будет тщательно продуман – это особенно важно для Гессена, как наиболее американизированной земли Германии пояснил он, добавив, что прочное германо-американское партнерство базируется на долгосрочных связях, а не на сиюминутных политических интересах

На сегодняшний день на территории Германии дислоцированы ключевые штаб-квартиры США, включая Европейское и Африканское командования, а также важнейшие логистические и тренировочные базы, такие как Рамштайн и Графенвёр, которые десятилетиями служили экономическими якорями для своих регионов.