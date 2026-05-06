Москва6 мая Вести.Вывод американских войск из ФРГ нанесет удар по германской экономике, заявил представитель партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт в интервью информационной службе "Вести".

По словам политика, база Рамштайн, которая является логистическим хабом для операций НАТО, приносит в муниципальный бюджет порядка 2 млрд долларов, и от вывода американских войск пострадает местное население.

Для немецкой экономики это, конечно же, минус… Это не только бюджеты, но и бизнес, связанный с обеспечением, с обслуживанием этих баз. Поэтому вывод сопряжен с тем, что в тех местах, откуда американцы будут выводиться, местное население и местные бюджеты пострадают. Но с другой стороны, об этом говорит, в частности, партия "Альтернатива для Германии", необходимо все-таки в среднесрочной перспективе добиться того, чтобы все иностранные военные покинули территорию Германии, для того чтобы страна наконец-то обрела настоящий суверенитет заявил Шмидт

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон сократит численность американских военных в Германии более чем на 5 тысяч человек.