Посол Нечаев: в ФРГ промолчали на запрос о ядерных комплектующих для Киева

Бундестаг промолчал в ответ на запрос РФ о ядерных планах для Киева Посол Нечаев: в ФРГ промолчали на запрос о ядерных комплектующих для Киева

Москва29 апр Вести.Бундестаг не ответил на запрос Госдумы о возможной передаче Киеву ядерных компонентов Францией и Великобританией, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью РИА Новости.

Речь идет об обращении, которое Госдума России приняла в феврале. Оно было направлено в Национальное собрание Франции, Палату общин Великобритании, бундестаг ФРГ, Европарламент и ООН в связи с информацией Службы внешней разведки РФ о существующих планах Парижа и Лондона передать Киеву компоненты ядерного оружия.

Разумеется, обращение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации было незамедлительно передано в бундестаг. Реакции на него пока не последовало сказал Нечаев

В феврале пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция якобы готовятся передать Украине ядерное оружие. На эти сведения глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что был бы рад получить такое вооружение от одной из этих стран. По данным СВР, замысел указанных европейских государств заключается в том, чтобы, обладая ядерным зарядом или, как минимум, так называемой "грязной" бомбой, Киев смог рассчитывать на более выгодные условия завершения боевых действий.