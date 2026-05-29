Москва29 маяВести.Россия и Украина быстрее пришли бы к мирному соглашению, если бы все страны прекратили помощь киевскому режиму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ИС "Вести".
Песков отметил, что Москва позитивно оценивает заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который подтвердил сохранение запрета на передачу Украине летального оружия и военной техники.
Мы ожидали бы, чтобы все страны приняли такое решение, и тогда быстрее бы мир насталсказал пресс-секретарь российского лидера