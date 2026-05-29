Песков: мир наступил бы быстрее, если бы военная помощь Украине прекратилась

Москва29 мая Вести.Россия и Украина быстрее пришли бы к мирному соглашению, если бы все страны прекратили помощь киевскому режиму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ИС "Вести".

Песков отметил, что Москва позитивно оценивает заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который подтвердил сохранение запрета на передачу Украине летального оружия и военной техники.