Москва22 апрВести.Испания предоставляет Украине военную помощь на 1 миллиард евро в 2026 году, заявил глава Минобороны Украины Михаил Федоров.
Эти средства пойдут на усиление противовоздушной обороны киевского режима, обеспечение Вооруженных сил Украины дальнобойными боеприпасами и расширение производства украинских беспилотников.
Испания предоставляет 1 млрд евро помощи на 2026 годнаписал Федоров в соцсети X
Ранее Федоров сообщил о планах Испании передать киевскому режиму 1 миллиард евро военной помощи 13 апреля. Тогда же он заявил, что на ту же сумму помощь Киеву предоставит Бельгия.
Кроме того, Бельгия подтвердила желание передать украинской стороне дополнительные истребители F-16 и комплектующие к ним.