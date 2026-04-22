В МО Украины назвали сумму, на которую Испания предоставляет помощь Киеву

Москва22 апр Вести.Испания предоставляет Украине военную помощь на 1 миллиард евро в 2026 году, заявил глава Минобороны Украины Михаил Федоров.

Эти средства пойдут на усиление противовоздушной обороны киевского режима, обеспечение Вооруженных сил Украины дальнобойными боеприпасами и расширение производства украинских беспилотников.

Испания предоставляет 1 млрд евро помощи на 2026 год написал Федоров в соцсети X

Ранее Федоров сообщил о планах Испании передать киевскому режиму 1 миллиард евро военной помощи 13 апреля. Тогда же он заявил, что на ту же сумму помощь Киеву предоставит Бельгия.

Кроме того, Бельгия подтвердила желание передать украинской стороне дополнительные истребители F-16 и комплектующие к ним.