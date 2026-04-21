Москва21 апр Вести.Европейский союз остается главным сторонником Украины, а количество солдат, что прошли подготовку в странах объединения, превысило 90 тысяч человек. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

На пресс-конференции в Люксембурге она вновь подтвердила, что ЕС продолжит поддерживать киевский режим.

ЕС остается крупнейшим сторонником Украины, помимо военной и финансовой поддержки, также наша миссия ЕС уже обучила более 90 тысяч украинских солдат заявила Каллас

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник указал на то, что Европа использует Украину для противостояния интересам Москвы. Для этого Брюссель накачивает Киев оружием и не предлагает планов по мирному урегулированию конфликта.