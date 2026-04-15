Риттер: позиции ВСУ на Донбассе обрушатся после битв за Краматорск и Славянск

Москва15 апр Вести.Продвижение российских войск в зоне проведения спецоперации приведет к фактической потере Украиной контроля над территориями ДНР без необходимости официальных соглашений.

Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал бывший американский разведчик и военный аналитик Скотт Риттер.

По словам эксперта, в настоящее время Вооруженные силы (ВС) России успешно формируют условия на поле боя, продолжая движение вперед, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Риттер предположил, что ключевым этапом станет переход под контроль ВС РФ Краматорска и Славянска.

Аналитик спрогнозировал, что падение этих двух крупных стратегических узлов повлечет за собой окончательное разрушение всей оборонительной линии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, так как они будут выдавлены из региона.

Причиной такого развития событий Риттер назвал техническое и тактическое превосходство российской армии. В частности, он выделил работу спецподразделения "Рубикон", которое эффективно обнаруживает и уничтожает приоритетные цели.

По мнению Риттера, в случае открытого противостояния силы НАТО будут неизбежно разгромлены, так как российская армия обладает уникальным опытом, которого нет у ее оппонентов.

Если мы вступим в противостояние с русскими, они нас уничтожат констатировал Риттер

Ранее Риттер заявлял, что ВСУ оказались в катастрофическом положении на всех участках фронта, что не оставляет Киеву иного выбора, кроме как признать военную победу России.