Герасимов: командование ВСУ пытается скрыть провал на фронте в феврале-марте

Москва21 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются скрыть свой провал, который потерпели на фронте в феврале и марте этого года. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Он отметил, что командование ВСУ публикует фальшивую информацию о своих якобы успехах.

Командование ВСУ, пытаясь скрыть свой провал, проводит информационную кампанию, в рамках которой заявляет о возвращении якобы 480 квадратных километров территории сказал Герасимов

Он также заявил, что "Центральная" группировка войск ВС РФ завершает зачистку населенного пункта Новый Донбасс в ДНР. Соединения и воинские части "Центра" увеличили зону контроля.