Москва20 июн Вести.Президент США Дональд Трамп вернулся к конфликту на Украине, но не планирует предпринимать активных действий. Такое мнение озвучил политолог Ростислав Ищенко в комментарии для "Соловьёв LIVE", сообщает ИС "Вести".

Вернутся-то он к украинскому конфликту вернулся. При этом он особо ничего не хочет делать, он хочет получить какую-то бумагу, возможно, для того, чтобы продемонстрировать ее там, в октябре, ближе к ноябрю, благодарным избирателям, и может быть, что-то выжать для Республиканской партии, чтобы она не терпела катастрофическое поражение на выборах в Конгресс. Но при этом воевать активно или возвращаться к политике Байдена он не хочет в принципе. И не только он. Он же не только свою позицию выражает, это позиция значительной части американского истеблишмента объяснил Ищенко

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трамп изменил свою позицию по украинскому конфликту. По словам французского политика, это произошло после встречи "Большой семерки".