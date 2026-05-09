В Госдуме предположили, как Трамп отреагирует на нарушение Киевом перемирия Депутат Новиков: Трамп вряд ли жестко отреагирует на нарушение Киевом перемирия

Москва9 мая Вести.Американский президент Дональд Трамп не примет жестких мер в отношении Украины из-за нарушения режима прекращения огня во время перемирия. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

В беседе с NEWS.ru он пояснил, что американский лидер в настоящее время сильно вовлечен в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Поэтому, на мой взгляд, ждать со стороны господина Трампа и его команды серьезных санкций в отношении Киева за нарушение перемирия было бы несколько преждевременно сказал эксперт

По словам Новикова, несмотря на вовлеченность в украинский кризис западных стран, конфликт, который идет в зоне СВО, является конфликтом России и Украины.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские группировки войск в зоне специальной военной операции продолжают строго следовать заключенному с Украиной перемирию.