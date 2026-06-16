Встреча делегаций США и Ирана пройдет на швейцарском курорте Бюргенштоке МИД Швейцарии: переговоры США и Ирана состоятся 19 июня в Бюргенштоке

Москва16 июн Вести.Представители Соединенных Штатов и Ирана встретятся для подписания договоренностей в швейцарском курортном городе Бюргеншток. Об этом ТАСС заявил официальный представитель МИД конфедерации Пьер Ален Эльчингер.

По его словам, в последние несколько дней швейцарское ведомство поддерживало тесный контакт с Вашингтоном, Тегераном, а также с Пакистаном и Катаром по вопросу возможного подписания меморандума о взаимопонимании на территории конфедерации.

В настоящее время подписание этого документа запланировано на пятницу, 19 июня, в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден сказал Ален Эльчингер

Портал Schweiz heute со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что в городе полным ходом идет подготовка к мероприятию. Все гостиницы курорта на берегу озера Люцерн забронированы до воскресенья.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Тегераном. В иранском МИД уточнили, что меморандум о взаимопонимании предполагает прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, начиная с 15 июня. Обе стороны подтверждали, что церемония подписания соглашения запланирована на 19 июня в Швейцарии, однако точное место встречи не раскрывалось.