Москва16 июнВести.Три танкера и два судна Ирана прошли через международные воды после снятия морской блокады США, сообщает телеканал Press TV.
По меньшей мере, три иранских нефтяных танкера и два грузовых судна с товарами первой необходимости успешно прорвали военно-морскую блокаду США. Суда беспрепятственно прошли через международные водыотмечает Press TV
Президент США Дональд Трамп распорядился снять морскую блокаду с Ирана. Кроме того, США разрешили возобновить судоходство по Ормузскому проливу после согласования текста меморандума о взаимопонимании с Тегераном.