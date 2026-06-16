Press TV: три танкера и два судна Ирана вышли в океан после снятия блокады США

Press TV: три танкера и два судна Ирана вышли в море после снятия блокады США Press TV: три танкера и два судна Ирана вышли в океан после снятия блокады США

Москва16 июн Вести.Три танкера и два судна Ирана прошли через международные воды после снятия морской блокады США, сообщает телеканал Press TV.

По меньшей мере, три иранских нефтяных танкера и два грузовых судна с товарами первой необходимости успешно прорвали военно-морскую блокаду США​​​. Суда беспрепятственно прошли через международные воды отмечает Press TV

Президент США Дональд Трамп распорядился снять морскую блокаду с Ирана. Кроме того, США разрешили возобновить судоходство по Ормузскому проливу после согласования текста меморандума о взаимопонимании с Тегераном.