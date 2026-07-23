Иранский танкер прорвался через блокаду США и добрался до Оманского залива

В Иране заявили, что иранский танкер смог прорвать морскую блокаду США Иранский танкер прорвался через блокаду США и добрался до Оманского залива

Москва23 июл Вести.Нефтяной танкер под флагом Ирана прошел через морскую блокаду, установленную США, и добрался до Оманского залива. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

Один нефтяной танкер, связанный с флотом Ирана, прошел через свободные воды в Оманский залив, проигнорировав блокаду говорится в сообщении

США возобновили морскую блокаду Ирана 14 июля. Перед этим американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, однако остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом.

Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля, когда армия США нанесла серию ударов по системам ПВО и ракетным складам Ирана. Военнослужащие Исламской Республики в ответ атаковали американские топливные хранилища на Ближнем Востоке.