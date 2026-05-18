Москва18 мая Вести.Иранский танкер смог пройти через морскую блокаду США. Судно вошло в территориальные воды Ирана и пришвартовалось у острова Харк в Персидском заливе, передает иранское агентство Fars.

Отмечается, что на иранский СПГ-танкер наложены американские санкции. В течение двух недель он находился у берегов Индии.

Танкер, перевозивший сжиженный газ, пересек линию морской блокады США и вошел в иранские воды, оставшись незамеченным говорится в публикации

Президент США Дональд Трамп заявил о блокаде Ормузского пролива после неудачных переговоров с Ираном в столице Пакистана Исламабаде 11 апреля и отказе иранских военных разблокировать движение торговых кораблей из Персидского залива.

В ответ на эти заявления Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о полном контроле над судоходством в Ормузском проливе. МИД Ирана подчеркивал, что Ормузский пролив открыт для всех, кто сотрудничает с ВМС страны.

Ранее КСИР заявил об активизации судоходства на морском пути после разрешения Тегерана. За сутки по Ормузскому проливу прошли около 30 судов.