Москва1 июл Вести.Президент США Дональд Трамп просчитался, анонсировав "прекрасные переговоры" с высокопоставленными представителями Ирана. Об этом заявила в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог, востоковед Елена Супонина.

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли во вторник, 30 июня, в Доху для проведения дипломатических консультаций по иранскому вопросу.

Трамп промахнулся, когда анонсировал, что Уиткофф и Кушнер приедут в Доху и проведут очень-очень важные, прекрасные переговоры с намеками на то, что они встретятся с высокопоставленными представителями Ирана. Но иранцы, хотя и пропустили сейчас несколько ударов, они тоже ударили по судам, которые проходили в Ормузском проливе, а еще говорят, что это били не они